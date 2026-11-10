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Igor Tolic Ambil Keputusan Darurat Setelah Persib Keok dari Java United, Penting

Selasa, 10 November 2026 – 10:28 WIB
Igor Tolic Ambil Keputusan Darurat Setelah Persib Keok dari Java United, Penting - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic memutuskan memberi waktu libur selama lima hari kepada Thom Haye dan kolega setelah menjalani laga dengan jadwal yang superpadat. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Keputusan penting diambil pelatih Igor Tolic seusai Persib Bandung keok dari Java United pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam lalu.

Igor Tolic memutuskan memberi waktu libur selama lima hari kepada Thom Haye dan kolega setelah menjalani laga dengan jadwal yang superpadat.

Igor Tolic ingin skuad Maung Bandung memanfaatkan waktu libur hari tersebut untuk sejenak melupakan urusan sepak bola, memulihkan kondisi fisik dan pikiran, serta berkumpul bersama keluarga.

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"Saya sangat senang kami memiliki jeda.

Setelah pertandingan selesai, saya ingin memberikan libur lima hari kepada para pemain karena mereka layak mengistirahatkan otak dan tubuh mereka," kata Igor Tolic dilansir dari laman Persib Bandung.

Menurut Igor Tolic, keputusan ini harus diambil lantaran Persib Bandung menghadapi jadwal laga yang berat.

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Sepanjang November hingga akhir Desember 2026, Persib Bandung dijadwalkan menjalani 12 pertandingan dalam kurun waktu 36 hari.

Menurut Igor Tolic, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik.

Pelatih Persib Igor Tolic memutuskan memberi waktu libur selama lima hari kepada Thom Haye dan kolega setelah menjalani laga dengan jadwal yang superpadat.
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Java United Thom Haye Super League 2026-2027 Stadion Jatidiri Semarang

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