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PSM Mulai Menemukan Performa Terbaik, Darije Kalezic Buka Suara

Selasa, 10 November 2026 – 09:56 WIB
PSM Mulai Menemukan Performa Terbaik, Darije Kalezic Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic merangkul anak asuhnya seusai pertandingan. Darije Kalezic puas dengan performa PSM Makassar dalam liga pertandingan terakhir. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar terus menunjukkan grafik performa yang kian stabil pada lima laga terakhir Super League 2026-2027.

Kebangkitan skuad berjuluk Juku Eja ini terhitung sejak memetik kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta.

Kemudian berlanjut saat menahan imbang Borneo FC 1-1 meski harus menyelesaikannya dengan sembilan pemain.

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Dalam lima pertandingan terakhir, Dusan Lugator dan kolega mengemas dua kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali kalah tipis 0-1 dari Madura United di kandang sendiri.

Peningkatan grafik ini membuat pelatih PSM Makassar Darije Kalezic optimistis.

Mantan pelatih di sejumlah klub Eredivisie ini menilai Pasukan Ramang kini sudah mampu menerjemahkan skema permainan di lapangan dengan sangat baik.

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Laga kontra Borneo FC menjadi bukti paling nyata perkembangan taktikal PSM Makassar.

Menurut Darije Kalezic, skuad Juku Eja sukses mengunci pergerakan agresif tuan rumah sepanjang laga.

PSM Makassar terus menunjukkan grafik performa yang kian stabil pada lima laga terakhir Super League 2026-2027. Darije Kalezic buka suara
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TAGS   PSM psm makassar Darije Kalezic Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027 Borneo FC PSIM Yogyakarta

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