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Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali

Senin, 09 November 2026 – 21:24 WIB
Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke jalur positif saat menantang Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) kemarin.

Tuan rumah berhasil membungkam tim tamu Persik Kediri dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.

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“Kemenangan yang luar biasa, kami mencetak tiga gol di babak pertama, itu bagus sekali,” ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski demikian, kata Johnny Jansen, ada kekurangan para pemain Bali United meski menang dengan skor telak.

Bali United kalah statistik dari Persik Kediri, baik dari ball possesion, shots on target, maupun passing.

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Meski demikian, Bali United tampil dengan taktik pragmatis, lini serang bermain sangat mematikan di pertahanan Persik.

Terbukti dari empat peluang shots on target, tiga di antaranya berhasil menjebol gawang Persik yang dikawal Andika Ramadhani.

Kata pelatih Johnny Jansen, ada kekurangan para pemain Bali United meski menang dengan skor telak saat membungkam Persik Kediri 3 - 0.
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TAGS   bali united persik Persik Kediri bali united vs persik kediri bali united vs persik Johnny Jansen Statistik Bali United vs Persik Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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