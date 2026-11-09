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JPNN.com Bali Sport Taisei Marukawa tak Sabar Berseragam Timnas Indonesia, Sentil Egy Maulana Vikri

Taisei Marukawa tak Sabar Berseragam Timnas Indonesia, Sentil Egy Maulana Vikri

Senin, 09 November 2026 – 20:50 WIB
Taisei Marukawa tak Sabar Berseragam Timnas Indonesia, Sentil Egy Maulana Vikri - JPNN.com Bali
Gelandang Dewa United Taisei Marukawa angkat bicara terkait peluang membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Foto: Instagram @taiseimarukawa

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Dewa United Taisei Marukawa angkat bicara terkait peluang membela Timnas Indonesia di ajang internasional.

Pemain dengan tinggi 1.69 cm ini tanpa ragu menyatakan kesiapannya membela skuad Garuda setelah proses naturalisasinya kelar.

"Tentu saja ada. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan saya terpilih masuk tim nasional, saya akan sangat senang," ujar Taisei Marukawa dilansir dari laman I.League.

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Taisei Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi seusai menetap di Indonesia selama lima tahun.

Keputusan Taisei Marukawa menjadi warga negara Indonesia (WNI) bak gayung bersambut.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memutuskan memanggil Taisei Marukawa untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) di Bali, mulai Selasa (10/11) besok.

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Antusiasme Marukawa kian terlihat saat disinggung mengenai sosok pemain lokal yang paling ingin ia ajak berkolaborasi di level tim nasional.

Tanpa ragu, Taisei Marukawa menyebut nama rekan setimnya di level klub, Egy Maulana Vikri.

Gelandang Dewa United Taisei Marukawa angkat bicara terkait peluang membela Timnas Indonesia di ajang internasional.
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TAGS   Taisei Marukawa Dewa United Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri training center Bali United Training Center John Herdman Bali

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