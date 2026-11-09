John Herdman Panggil Taisei Marukawa Ikut TC Timnas Indonesia ke Bali, Sinyal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman secara mengejutkan memanggil gelandang Dewa United Taisei Marukawa untuk mengikuti pemusatan latihan alias training center (TC) di Bali.

TC Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung di Bali United Training Center di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, Selasa (10/11) besok.

Kepastian bergabungnya pesepak bola berdarah Jepang tersebut dikonfirmasi langsung Kepala Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

"Taisei Marukawa malam ini juga akan bergabung dengan Timnas Senior untuk melaksanakan TC di Bali," ujar Sumardji dilansir dari Antara.

Menurut Sumardji, pemanggilan Taisei Marukawa ini murni merupakan keinginan personal dari John Herdman.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu penasaran ingin melihat langsung kualitas pengatur serangan Dewa United tersebut serta menguji proses adaptasinya di dalam tim.

"John Herdman ingin tahu bagaimana Taisei Marukawa bermain dan menyatukan dirinya bersama-sama di tim supaya chemistry terbangun," kata Sumardji.