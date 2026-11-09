Java United Tampil Solid saat Bungkam Persib, Rekor Tanpa Terkalahkan Berlanjut

bali.jpnn.com, SEMARANG - Java United tampil perkasa dan sukses membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang tren positif Java United yang tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di bawah asuhan pelatih Fabio Lefundes.

Tuan rumah langsung menggebrak lewat dua gol cepat pada babak pertama melalui tendangan bebas Ciro Alves pada menit ke-5 dan penyelesaian dingin Gustavo Almeida menit ke-19.

Persib Bandung sempat memperkecil kedudukan pada babak kedua lewat aksi Balsa Sekulic pada menit ke-70.

Meski terus digempur lewat 26 percobaan tembakan dan 12 kali tendangan sudut oleh Persib Bandung, lini pertahanan Java United yang dikawal kiper Jorge Meurer tampil solid.

Pelatih Java United Fabio Lefundes mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus menatap laga ke depan.

Pasalnya, perjuangan Java United masih cukup panjang.

"Tim harus tetap fokus untuk selalu meraih hasil positif.