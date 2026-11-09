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JPNN.com Bali Sport Igor Tolic Pasang Badan Setelah Persib Keok dari Java United, Janji Evaluasi

Igor Tolic Pasang Badan Setelah Persib Keok dari Java United, Janji Evaluasi

Senin, 09 November 2026 – 09:47 WIB
Igor Tolic Pasang Badan Setelah Persib Keok dari Java United, Janji Evaluasi - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic memberi instruksi kepada pemainnya saat bentrok melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, kemarin. Foto: Persib

bali.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung harus mengakui keunggulan Java United setelah kalah 1-2 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam.

Tuan rumah Java United langsung menghentak lewat dua gol cepat di babak pertama melalui Ciro Alves pada menit ke-5 dan Gustavo Almeida menit ke-19.

Persib Bandung baru mampu memperkecil ketertinggalan pada babak kedua lewat tembakan Balsa Sekulic pada menit ke-70.

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Meski terus menggempur dan menciptakan sederet peluang hingga akhir laga, skuad Pangeran Biru gagal mencetak gol penyeimbang.

Meski memetik hasil minor, pelatih Persib Igor Tolic tetap mengapresiasi kerja keras Teja Paku Alam dan kolega.

Menurut Igor Tolic, seluruh pemain telah menunjukkan daya juang tinggi sepanjang pertandingan.

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"Secara keseluruhan, para pemain sudah memberikan apa yang mereka mampu di lapangan.

Mereka tampil 100 persen, mau berlari kembali untuk bertahan saat membuat kesalahan, dan terus menciptakan peluang," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih Igor Tolic, seluruh pemain telah menunjukkan daya juang tinggi sepanjang pertandingan meski Persib Bandung kalah dari Java United
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Java United Stadion Jatidiri Semarang Java United vs Persib Bandung Java United vs Persib Super League 2026-2027

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