Bali United Makin Gacor, Tim Paling Subur & Sulit Dijebol Lawan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United tampil impresif musim ini.

Dalam sembilan laga terakhir Super League 2026-2027, lini serang Bali United mencetak 26 gol, sementara gawang Mike Hauptmeijer baru kebobolan sembilan gol.

Ini menjadikan Bali United tim paling subur dan sulit dibobol lawan.

Pesaing Bali United yang sulit dijebol lawan adalah Persebaya yang baru kebobolan delapan gol.

Menariknya, skuad Bali United hanya membutuhkan tambahan 24 gol untuk menyamai total koleksi gol mereka sepanjang musim lalu.

Padahal, kompetisi Super League 2026-2027 baru dimulai.

Statistik ini menunjukkan Bali United menjadi tim Super League paling produktif dan sulit dibobol lawan.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan Bali United musim ini? Pelatih Bali United Johnny Jansen punya jawabannya.