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Bali United vs Persik: Marcos Reina Binggung Taktik Johnny Jansen, tak Terduga

Senin, 09 November 2026 – 08:39 WIB
Bali United vs Persik: Marcos Reina Binggung Taktik Johnny Jansen, tak Terduga - JPNN.com Bali
Gelandang serang Bali United berselebrasi seusai menjebol gawang Persik yang dikawal Andika Ramadhani di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) kemarin. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina kecewa dengan kekalahan yang dialami Skuad Macan Putih dari tuan rumah Bali United.

Persik kalah dari Bali United pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore dengan skor 0 – 3.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.

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Menurut Marcos Reina, pemain Persik melakukan sejumlah kesalahan fatal mempermudah Bali United meraih kemenangan di kandangnya sendiri.

"Hasil yang mengecewakan, karena kami melakukan beberapa kesalahan.

Kami sudah berusaha tampil menyerang.

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Namun, Bali United bermain lebih bagus, kami harus belajar untuk menyiapkan strategi serta pola permainan yang baru," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Juru taktik asal Spanyol ini mengaku kaget dengan taktik dan cara bermain yang diterapkan pelatih Bali United, Johnny Jansen.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina kecewa dengan kekalahan yang dialami Skuad Macan Putih dari tuan rumah Bali United dengan skor 0 - 3 di Stadion Kapten Dipta
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TAGS   bali united persik Persik Kediri bali united vs persik Marcos Reina Johnny Jansen bali united vs persik kediri stadion kapten dipta Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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