Ini Resep Bali United Bantai Persik Ala Johnny Jansen, Puji Ricky Fajrin

bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen blak-blakan puas dengan performa Bali United setelah mengalahkan Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) kemarin.

Bali United secara meyakinkan mengalahkan Persik Kediri dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.

"Saya senang dengan kemenangan yang diraih tim hari ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut juru taktik asal Belanda ini, Bali United tampil lebih efektif, terutama pada babak pertama ketika berhasil mencetak tiga gol.

Ia bahkan menilai pemainnya punya beberapa peluang untuk menambah gol.

Namun, peluang matang di depan gawang Persik Kediri yang dikawal Andika Ramadhani gagal menjadi gol.

"Kami bermain bagus dan berhasil unggul pada babak pertama.