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Persib Bandung Tumbang di Stadion Jatidiri Semarang, Java United Melejit

Minggu, 08 November 2026 – 21:12 WIB
Persib Bandung Tumbang di Stadion Jatidiri Semarang, Java United Melejit - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Mariano Peralta berduel dengan pemain Java United Yacob Sayuri di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam. Java United mengalahkan Persib 2 - 1. Foto: Persib

bali.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung gagal merangsek ke papan atas klasemen Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah Java United pada laga pekan kesembilan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam, Persib Bandung keok dengan skor 2 – 1.

Java United mencetak gol cepat melalui duo penyerang asal Brasil, Ciro Alves pada menit ke-5 dan Gustavo Almeida menit ke-19.

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Persib hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Balsa Sekulic menit ke-70.

Kemenangan ini membantu Java United merangsek ke papan tengah klasemen Super League 2026-2027.

Java United kini berada di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari empat kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

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Persib Bandung tertahan di peringkat kelima dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

Laga baru berjalan lima menit, gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam sudah dibobol Ciro Alves.

Menantang tuan rumah Java United pada laga pekan kesembilan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam, Persib Bandung keok dengan skor 2 – 1.
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TAGS   Persib persib bandung Java United Java United vs Persib Java United vs Persib Bandung Stadion Jatidiri Semarang Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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