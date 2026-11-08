Persib Bandung Tumbang di Stadion Jatidiri Semarang, Java United Melejit

bali.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung gagal merangsek ke papan atas klasemen Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah Java United pada laga pekan kesembilan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam, Persib Bandung keok dengan skor 2 – 1.

Java United mencetak gol cepat melalui duo penyerang asal Brasil, Ciro Alves pada menit ke-5 dan Gustavo Almeida menit ke-19.

Persib hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Balsa Sekulic menit ke-70.

Kemenangan ini membantu Java United merangsek ke papan tengah klasemen Super League 2026-2027.

Java United kini berada di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari empat kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Persib Bandung tertahan di peringkat kelima dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

Laga baru berjalan lima menit, gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam sudah dibobol Ciro Alves.