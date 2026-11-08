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PSS Sleman vs BFC: Gol Sani Rizky Bikin Tuan Rumah Gagal Menang

Minggu, 08 November 2026 – 18:38 WIB
PSS Sleman vs BFC: Gol Sani Rizky Bikin Tuan Rumah Gagal Menang - JPNN.com Bali
Pemain PSS Sleman dan Bhayangkara FC berduel di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11) sore. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Instagram @pssleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk mengalahkan Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11) sore.

Kedua kesebelasan bermain imbang 1 – 1 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah PSS Sleman mencetak gol terlebih dahulu melalui pemain belakang Jajang Mulyana menit ke-50.

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Namun, tim tamu Bhayangkara FC mampu membalas melalui Sani Rizky Fauzi menit ke-76.

Hasil imbang ini tidak memengaruhi posisi PSS Sleman di klasemen Super League 2026-2027.

PSS Sleman masih berada di zona degradasi, peringkat ke -16 dengan lima poin, hasil sekali menang, dua kali imbang dan enam kali kalah.

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Bhayangkara FC bertahan di peringkat kedelapan dengan 12 poin, hasil dari dua kali menang, enam kali seri dan sekali kalah.

PSS Sleman memulai laga dengan baik. Fachrudin Aryanto dan kolega tampil menyerang untuk mencetak gol.

PSS Sleman gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk mengalahkan Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11) sore.
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TAGS   PSS PSS Sleman Bhayangkara FC PSS Sleman vs Bhayangkara FC Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027 Stadion Maguwoharjo

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