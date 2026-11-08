Live Streaming & Susunan Pemain Java United vs Persib: Teja Paku Alam Kembali

bali.jpnn.com, SEMARANG - Duel big match dijadwalkan berlangsung pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2026 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam.

Tuan rumah Java United FC menantang Persib Bandung di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Jatidiri, Semarang tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Pelatih Java United Fabio Lefundes menyambut pertandingan ini dengan antusias.

Mantan juru taktik Madura United, Persita dan Borneo FC ini optimistis Java United mampu menyulitkan Persib yang tampil apik saat membungkam Melbourne Victory di ajang ACL Two 2026-2027.

"Kami memiliki ekspektasi untuk pertandingan yang bagus.

Kami melakukan persiapan yang lebih pendek karena kami baru saja menjalani pertandingan di piala yang memiliki regulasi berbeda.

Namun, waktu yang ada sudah cukup bagi kami untuk menyampaikan ide permainan kepada para pemain dan mengatur strategi untuk pertandingan besok," ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman Persib.