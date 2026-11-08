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Bali United Mengamuk di Dipta, Bantai Persik 3 – 0, Cek Klasemen!

Minggu, 08 November 2026 – 17:54 WIB
Bali United Mengamuk di Dipta, Bantai Persik 3 – 0, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Gelandang serang Bali United Teppei Yachida melepeaskan tendangan penalti ke gawang Persik di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore. Bali United mengalahkan Persik 3 - 0. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke jalur positif saat menantang Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Tuan rumah berhasil membungkam tim tamu dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.

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Kemenangan ini tidak memengaruhi peringkat Bali United di papan klasemen Super League 2026-2027.

Bali United berada di posisi keempat dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Persik Kediri di lain sisi berada di peringkat ke-13 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan lima kali kalah.

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Kemenangan yang diperoleh Bali United cukup wajar.

Pemain Bali United tampil agresif sejak menit awal laga.

Bali United kembali ke jalur positif saat membungkam Persik Kediri 3 - 0 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Dipta, Minggu (8/11) sore
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TAGS   bali united persik Persik Kediri bali united vs persik kediri bali united vs persik Super League 2026-2027 stadion kapten dipta Klasemen Super League 2026-2027 Irfan Jaya Teppei Yachida

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