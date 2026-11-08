Bali United Mengamuk di Dipta, Bantai Persik 3 – 0, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke jalur positif saat menantang Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Tuan rumah berhasil membungkam tim tamu dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.

Kemenangan ini tidak memengaruhi peringkat Bali United di papan klasemen Super League 2026-2027.

Bali United berada di posisi keempat dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Persik Kediri di lain sisi berada di peringkat ke-13 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan lima kali kalah.

Kemenangan yang diperoleh Bali United cukup wajar.

Pemain Bali United tampil agresif sejak menit awal laga.