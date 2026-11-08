Bali United Mengamuk di Dipta, Bantai Persik 3 – 0, Cek Klasemen!
bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke jalur positif saat menantang Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.
Tuan rumah berhasil membungkam tim tamu dengan skor telak 3 – 0.
Tiga gol kemenangan Bali United dicetak pada babak pertama melalui penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-6, gol penalti gelandang serang Teppei Yachida menit ke-33 dan gelandang bertahan Queven Inacio menit ke-45 + 1.
Kemenangan ini tidak memengaruhi peringkat Bali United di papan klasemen Super League 2026-2027.
Bali United berada di posisi keempat dengan 19 poin, hasil dari enam kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.
Persik Kediri di lain sisi berada di peringkat ke-13 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan lima kali kalah.
Kemenangan yang diperoleh Bali United cukup wajar.
Pemain Bali United tampil agresif sejak menit awal laga.
Bali United kembali ke jalur positif saat membungkam Persik Kediri 3 - 0 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Dipta, Minggu (8/11) sore
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