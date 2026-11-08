Badai Flu Serang Persija, STY Puji Mental Pemain, tak Puas Rumput JIS

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengamankan tiga poin penting setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam.

Gol tunggal kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh penyerang asing asal Kroasia, Ivan Mamut.

Kemenangan ini terasa spesial lantaran Persija tampil tanpa mesin gol utamanya asal Swedia, Alexander Jeremejeff, yang terpaksa absen akibat terserang flu.

Situasi itu pun dimanfaatkan dengan apik oleh Ivan Mamut yang dipercaya tampil sejak menit awal dan menjadi pahlawan penentu menjelang laga bubar.

Pelatih Persija Shin Tae yong seusai laga membeberkan bahwa skuadnya tengah dihantam badai flu yang sempat menulari beberapa pemain lain seperti Radovan Pankov dan Victor Dethan.

"Alex sedang mengalami flu dan belum pulih sama sekali sehingga tidak memungkinkan untuk bermain.

Memang saat ini sedang musim flu di Indonesia dan beberapa pemain kami mengalami penurunan kondisi," ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Meski begitu, mantan pelatih Timnas Indonesia itu memuji penampilan Ivan Mamut yang sukses menjawab kepercayaan pelatih dengan mencetak gol kemenangan tim.