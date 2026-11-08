Bek Persik Siap Bikin Penyerang Bali United Mati Kutu, Bongkar Resep Marcos Reina

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persik Kediri dalam kondisi tak ideal saat menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore pukul 16.30 WITA.

Skuad Macan Putih dipastikan kehilangan dua bek tangguh berpaspor asing, Marcelo Djalo dan kapten tim Kiko Carneiro.

Keduanya terpaksa ditinggal di Kediri dan tidak dimainkan kontra Bali United karena sanksi akumulasi kartu kuning.

Tugas berat itu kini diambil alih pemain belakang berpaspor Korea Selatan, Park Jun heong.

Ia harus siap jadi komandan lini belakang Persik Kediri dari gempuran para penyerang Bali United yang terkenal ganas di Super League 2026-2027.

“Tugas yang berat karena Kiko dan Marcelo Djalo absen.

Namun, saya siap menjaga pertahanan bersama bek lokal.

Saya akan banyak komunikasi bagaimana lawan tak mudah masuk ke pertahanan kami," kata Park Jun heong dilansir dari laman I.League.