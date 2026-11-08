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Striker Bali United Asal Kroasia Tebar Ancaman, Janji Hapus Kutukan Gol Kandang

Minggu, 08 November 2026 – 12:54 WIB
Striker Bali United Asal Kroasia Tebar Ancaman, Janji Hapus Kutukan Gol Kandang - JPNN.com Bali
Striker asing Bali United Marko Dugandzic siap tampol habis-habisan kontra Persik Kediri pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker Bali United Marko Dugandzic punya motivasi tinggi menjelang duel kontra Persik pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Bomber asal Kroasia itu bertekad memutus catatan uniknya, mencetak gol perdana di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta.

Menggantikan posisi Jort van der Sande yang cedera, Marko Dugandzic telah mengoleksi dua gol dalam lima penampilannya bersama Bali United.

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Menariknya, seluruh gol tersebut dibukukan saat bertandang ke markas lawan, saat Bali United melawan Persita dan Arema FC.

Meski demikian, Marko Dugandzic mengatakan kontribusi untuk tim tetap menjadi prioritas utamanya, baik di kandang maupun tandang.

"Tentu saja, mencetak gol di kandang sendiri jauh lebih baik, tetapi pada akhirnya, gol-gol itulah yang membantu tim.

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Jadi, meskipun mencetak gol di laga tandang maupun kandang tidak persis sama, keduanya sama-sama sangat penting," ujar Marko Dugandzic dilansir dari laman I.League.

Marko Dugandzic yang menjadi pemain terakhir yang direkrut Bali United di bursa transfer mengaku kondisi fisiknya sangat prima.

Striker Bali United Marko Dugandzic punya motivasi tinggi menjelang duel kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.
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TAGS   striker bali united Marko Dugandzic persik Persik Kediri bali united vs persik bali united vs persik kediri stadion kapten dipta Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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