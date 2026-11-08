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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persik: Duel Tim Juara

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persik: Duel Tim Juara

Minggu, 08 November 2026 – 12:37 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Persik: Duel Tim Juara - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Bali United menantang Persik Kediri pada pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (18/11) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel tim berstatus juara Liga Indonesia dijadwalkan bertarung pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) sore.

Tuan rumah Bali United menantang Persik Kediri di lapangan hijau pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten Dipta tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

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Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 10 pertandingan resmi Liga Indonesia, Bali United menang empat kali, sementara Persik tiga kali, tiga lainnya berakhir seri.

Meski unggul head-to-head (H2H), skuad Bali United terkendala recovery lantaran menjadi kompetisi yang sangat padat.

Setelah mengalahkan Arema FC, Bali United berlaga di ajang ILeague Cup dan mengalahkan klub Liga 2, Persiba Balikpapan.

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"Persiapan kami sangat singkat.

Pekan lalu, banyak pemain asing yang tinggal di sini untuk berlatih bersama, tiga di antaranya kemudian ikut bersama lawan Persiba Solo, untuk bertanding di sana bersama sejumlah pemain lokal.

Tuan rumah Bali United menantang Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA, Minggu (8/11).
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