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AOG Orado Domino Club Hadir di Canggu Bali, Siap Cetak Atlet Berprestasi

Minggu, 08 November 2026 – 09:20 WIB
AOG Orado Domino Club Hadir di Canggu Bali, Siap Cetak Atlet Berprestasi - JPNN.com Bali
Suasana peresmian AOG Orado Domino Club di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (7/11) malam kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Olahraga olah pikir domino makin menggeliat di Pulau Bali.

AOG Orado Domino Club resmi dibuka di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (7/11) malam kemarin.

Tempat ini sekaligus menjadi kafe domino pertama yang hadir di Bali.

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Klub ini didirikan oleh pengusaha sekaligus Youtuber Andy Aderland, yang akrab disapa Opa Gaul.

Kehadiran AOG Orado Domino Club diproyeksikan sebagai wadah berkumpul, berlatih, dan berkompetisi secara sehat serta sportif bagi para pencinta domino.

Peresmian klub dihadiri oleh perwakilan Kodam IX/Udayana, Korem 163/Wirasatya, Ketua Umum PB Olahraga Domino Nasional (ORADO) Yooky Tjahryal bersama Sekjen Ramli, serta pengurus Orado tingkat provinsi hingga Kabupaten Badung.

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Acara puncak ditandai dengan penyerahan meja dan perangkat domino kepada Pangdam IX/Udayana sebagai bentuk apresiasi atas dukungan selama ini, dilanjutkan dengan pemotongan pita secara simbolis.

Pendiri AOG Orado Domino Club Andy Opa Gaul menegaskan komitmennya untuk mengikis stigma negatif dan mengarahkan domino sebagai cabang olahraga profesional penyeimbang ketelitian serta strategi.

AOG Orado Domino Club resmi dibuka di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (7/11) malam kemarin.
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TAGS   AOG Orado Domino Club PB Olahraga Domino Nasional PB ORADO Canggu Bali Domino Atlet Domino Ketum PB ORADO Yooky Tjahryal Andy Aderland

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