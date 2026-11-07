Timnas Indonesia Gelar TC di Bali, John Herdman Buka-bukaan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memutuskan mengisi agenda FIFA Matchday November dengan menggelar training center (TC) selama tujuh hari di Bali.

Langkah ini diambil menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan dinamika eskalasi situasi regional di Timur Tengah.

Menurut pelatih Timnas Indonesia John Herdman, TC di Bali ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Skuad Garuda menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

"Menyusul penundaan Piala Asia AFC serta mempertimbangkan situasi di Timur Tengah, kami memutuskan tidak melanjutkan agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan tersebut.

Kami beralih menggelar pemusatan latihan selama tujuh hari di Bali," ujar John Herdman dilansir dari laman PSSI.

Ayah kandung pemain Bali United Jay Herdman ini menegaskan, TC di Bali bakal dimanfaatkan untuk menyaring potensi baru sekaligus memperkuat fondasi tim.

Program ini memadukan pilar skuad utama dengan deretan muka baru.

"Ini menjadi kesempatan mengevaluasi potensi pemain, memperdalam pemahaman taktik, serta memperkuat kerja sama antarpemain dalam tim nasional," kata John Herdman.