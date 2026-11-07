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Osmar Loss Blak-blakan Setelah Dewa United Gilas PSIM, Sentil Peluang & Gol

Sabtu, 07 November 2026 – 07:59 WIB
Osmar Loss Blak-blakan Setelah Dewa United Gilas PSIM, Sentil Peluang & Gol - JPNN.com Bali
Pemain Dewa United berselebrasi seusai membobol gawang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (6/11). Dewa United mengalahkan PSIM 2 - 1. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih Osmar Loss angkat bicara setelah Dewa United mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (6/11) kemarin.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah teknis permainan.

Menurut Osmar Loss, rencana permainan skuad Banten Warrior berjalan efektif sejak menit awal pertandingan.

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Keberhasilan Denilson membawa tim unggul lewat sepakan penalti pada menit ke-11 mencerminkan dominasi Ivar Jenner dan kolega pada paruh pertama.

Namun, juru taktik asal Brasil ini menyayangkan timnya gagal membunuh laga lebih cepat ketika memegang kendali.

"Mengenai pertandingan, saya rasa kami datang dengan rencana yang matang.

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Pada babak pertama, kami mampu mengontrol jalannya permainan hampir sampai akhir babak, dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol," kata Osmar Loss dilansir dari laman I.League.

Namun, kelengahan memanfaatkan peluang menjadi petaka bagi Dewa United.

Pelatih Osmar Loss angkat bicara setelah Dewa United mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (6/11) kemarin.
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TAGS   Osmar Loss Dewa United PSIM PSIM Yogyakarta PSIM vs Dewa United PSIM Yogyakarta vs Dewa United Stadion Sultan Agung Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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