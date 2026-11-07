Osmar Loss Blak-blakan Setelah Dewa United Gilas PSIM, Sentil Peluang & Gol

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih Osmar Loss angkat bicara setelah Dewa United mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (6/11) kemarin.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah teknis permainan.

Menurut Osmar Loss, rencana permainan skuad Banten Warrior berjalan efektif sejak menit awal pertandingan.

Keberhasilan Denilson membawa tim unggul lewat sepakan penalti pada menit ke-11 mencerminkan dominasi Ivar Jenner dan kolega pada paruh pertama.

Namun, juru taktik asal Brasil ini menyayangkan timnya gagal membunuh laga lebih cepat ketika memegang kendali.

"Mengenai pertandingan, saya rasa kami datang dengan rencana yang matang.

Pada babak pertama, kami mampu mengontrol jalannya permainan hampir sampai akhir babak, dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol," kata Osmar Loss dilansir dari laman I.League.

Namun, kelengahan memanfaatkan peluang menjadi petaka bagi Dewa United.