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Derbi Jatim Bikin Arema FC Terkapar, Ze Gomes Puji Pemain Madura United

Sabtu, 07 November 2026 – 07:35 WIB
Derbi Jatim Bikin Arema FC Terkapar, Ze Gomes Puji Pemain Madura United - JPNN.com Bali
Pelatih Madura United Ze Gomes memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan. Madura United mengalahkan Arema FC pada derbi Jatim di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, kemarin (6/11). Foto: I.League

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United mengamankan tiga poin kemenangan saat Derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Arema FC dengan skor telak 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).

Hasil manis ini sekaligus melambungkan Laskar Sape Kerrab ke peringkat kedua klasemen sementara, di bawah Dewa United yang berada di puncak.

Tiga gol kemenangan Madura United dicetak Jorge Mendonca menit ke-44, Dimitar Mitkov menit ke-45+1, serta gol penutup Paulo Gali Freitas menit ke-90 + 2.

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Meski secara statistik Arema FC tampil agresif dengan mendominasi 51 persen penguasaan bola dan melepaskan 22 tembakan, 11 di antaranya on target, solidnya lini belakang Madura United mampu meredam seluruh gempuran lini serang Singo Edan.

Efektivitas serangan menjadi kunci utama suksesnya tuan rumah mengunci tiga poin.

Pelatih Madura United Jose Gomes alias Ze Gomes mengapresiasi kerja keras Laskar Sape Kerrab dalam meredam perlawanan tim tamu yang berkualitas.

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"Terima kasih kepada pemain.

Mereka telah bekerja keras sekali malam ini, karena lawan kami sangat kuat," ujar Jose Gomes dilansir dari laman I.League.

Madura United mengamankan tiga poin kemenangan saat Derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Arema FC dengan skor telak 3-0 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan kemarin
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TAGS   arema fc madura united Madura United vs Arema FC Derbi Jatim Ze Gomes Stadion Gelora Ratu Pamelingan Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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