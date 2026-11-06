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Bernardo Tavares di Ujung Tanduk, Laga Persija Jadi Hari Penghakiman?

Jumat, 06 November 2026 – 21:13 WIB
Bernardo Tavares di Ujung Tanduk, Laga Persija Jadi Hari Penghakiman? - JPNN.com Bali
Pelatih Bernardo Tavares dalam tekanan menjelang laga big match antara Persija kontra Persebaya di JIS, Sabtu (7/11) besok. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Posisi Bernardo Tavares sebagai pelatih Persebaya Surabaya berada di ujung tanduk setelah skuad Bajol Ijo keok dari klub Liga 2, Tornado Kendal FC di ajang ILeague Cup 2026-2027.

Pelatih asal Portugal kian menjadi sasaran kritik Bonek setelah Persebaya tampil kurang maksimal di kasta tertinggi Liga Indonesia, Super League 2026-2027.

Meski demikian, mantan pelatih PSM Makassar ini memilih bergeming dan fokus penuh menjelang laga pekan kesembilan kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam.

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Bernardo Tavares paham betul ekspektasi besar yang melekat pada klub berjuluk Bajul Ijo tersebut.

"Begini, saat tim tidak meraih kemenangan, tentu saja semua orang berada dalam tekanan.

Dalam sejarah Persebaya, biasanya memang seperti itu. Jadi, saya tidak berfokus pada situasi ini," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

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"Saya berfokus pada apa yang bisa saya kendalikan.

Apa yang bisa saya kendalikan adalah kinerja di dalam lapangan, itulah misi dan tugas saya," imbuh Bernardo Tavares.

Posisi Bernardo Tavares sebagai pelatih Persebaya Surabaya berada di ujung tanduk menjelang laga pekan kesembilan Super League 2026-2027 kontra Persija
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya Persija Persija Jakarta Persija vs Persebaya Jakarta International Stadium Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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