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Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta

Jumat, 06 November 2026 – 20:56 WIB
Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Teppei Yachida berduel dengan pemain Java United di Stadion Jatidiri, Semarang. Bali United menjadi tim paling produktif di Super League. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United membuktikan diri sebagai tim yang tidak hanya bergantung pada barisan penyerang untuk urusan mencetak gol di Super League 2026-2027.

Kemenangan implosif 3-1 atas Arema FC pada pekan kedelapan menjadi bukti nyata tajamnya kontribusi para pemain lini kedua dan sektor sayap Bali United.

Dalam laga tandang tersebut, pemain sayap Irfan Jaya tampil sangat menonjol lewat torehan satu assist dan satu gol.

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Umpan matangnya berhasil diselesaikan Marko Dugandzic pada menit ke-40 untuk membuka keunggulan.

Hanya berselang lima menit, Irfan Jaya melengkapi aksinya dengan mencatatkan nama sendiri di papan skor.

Pesta kemenangan Bali United ditutup oleh gol spektakuler gelandang asal Jepang, Teppei Yachida, pada menit ke-67.

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Gol ciamik ini semakin mengukuhkan Teppei sebagai salah satu pencetak gol terbanyak tim musim ini.

Bali United pun tercatat menjadi tim paling produktif di Super League 2026-2027 dengan mencetak 23 gol dalam delapan laga terakhir.

Bali United membuktikan diri sebagai tim yang tidak hanya bergantung pada barisan penyerang untuk urusan mencetak gol di Super League 2026-2027. Persik waspada
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TAGS   persik Persik Kediri bali united bali united vs persik kediri bali united vs persik Johnny Jansen Super League 2026-2027 Teppei Yachida Irfan Jaya stadion kapten dipta

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