Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa

bali.jpnn.com, KEDIRI - Kabar kurang sedap menghampiri Persik Kediri menjelang laga tandang pekan kesembilan Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) lusa.

Bek tengah Persik Kediri Marcelo Djalo dipastikan absen pada laga penting ini lantaran akumulasi kartu kuning.

Pemain kelahiran Barcelona, Spanyol, tersebut terpaksa menjadi penonton bersama kapten tim, Kiko Carneiro.

Kedua bek tangguh Persik Kediri ini dipastikan absen setelah sama-sama mengantongi empat kartu kuning.

"Saya sangat sedih karena tidak bisa berjuang bersama teman-teman melawan Bali United.

Ini pertandingan berkualitas tinggi karena Bali United punya materi pemain bagus.

Jujur, saya sangat ingin merasakan kekuatan mereka di lapangan," ujar Marcelo Djalo dilansir dari laman I.League.

Iya, tanpa Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro, lini pertahanan Persik Kediri, menjadi pincang.