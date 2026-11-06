JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa

Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa

Jumat, 06 November 2026 – 20:37 WIB
Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa - JPNN.com Bali
Bek Persik Marcelo Djalo berselebrasi. Persik Kediri rugi besar menjalang laga tandang kontra Bali United lantaran dua bek tangguh Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro absen pada pertandingan besar ini. Foto: I.League

bali.jpnn.com, KEDIRI - Kabar kurang sedap menghampiri Persik Kediri menjelang laga tandang pekan kesembilan Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/11) lusa.

Bek tengah Persik Kediri Marcelo Djalo dipastikan absen pada laga penting ini lantaran akumulasi kartu kuning.

Pemain kelahiran Barcelona, Spanyol, tersebut terpaksa menjadi penonton bersama kapten tim, Kiko Carneiro.

Baca Juga:

Kedua bek tangguh Persik Kediri ini dipastikan absen setelah sama-sama mengantongi empat kartu kuning.

"Saya sangat sedih karena tidak bisa berjuang bersama teman-teman melawan Bali United.

Ini pertandingan berkualitas tinggi karena Bali United punya materi pemain bagus.

Baca Juga:

Jujur, saya sangat ingin merasakan kekuatan mereka di lapangan," ujar Marcelo Djalo dilansir dari laman I.League.

Iya, tanpa Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro, lini pertahanan Persik Kediri, menjadi pincang.

Persik Kediri rugi besar menjalang laga tandang kontra Bali United lantaran dua bek tangguh Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro absen pada pertandingan besar ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persik Persik Kediri bali united bali united vs persik kediri bali united vs persik Marcelo Djalo Kiko Carneiro kartu merah stadion kapten dipta Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta - JPNN.com Bali

    Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta

  2. Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa - JPNN.com Bali
    Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa
  3. Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU