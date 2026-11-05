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JPNN.com Bali Sport Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

Kamis, 05 November 2026 – 17:02 WIB
Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut - JPNN.com Bali
Pemain muda Bali United Anak Agung Dwi Trisna Putra berduel dengan pemain Persiba di Stadion Manahan, Solo. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United tampil perkasa di ajang ILeague Cup 2026-2027.

Menantang Persiba Balikpapan pada laga perdana Grup J Zona Timur di Stadion Manahan, Solo, Bali United menang telak dengan skor 1 – 6.

Pesta gol Bali United dibuka cepat oleh aksi Rahmat Arjuna pada menit ke-8.

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Keunggulan anak asuh Johnny Jansen semakin tak terbendung setelah Rizky Dwi Febrianto menggandakan kedudukan di menit ke-28, disusul gol penyerang tajam Jens Raven pada menit ke-31.

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Bali United atas Persiba 3 – 0. Memasuki paruh kedua, Persiba Balikpapan mencoba bangkit.

Pemain asing Persiba Ryohei Yoshitama, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 saat pertandingan menginjak menit ke-46.

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Gelandang serang Teppei Yachida memperlebar keunggulan di menit ke-67, disusul gol kedua Jens Raven pada menit ke-70, dan ditutup oleh aksi ciamik Irfan Jaya jelang bubaran di menit ke-87.

Kemenangan fantastis ini tak sekadar memberikan tiga poin, tetapi juga menjadi panggung pembuktian regulasi pembatasan pemain asing yang memberi ruang bagi talenta lokal.

Pelatih Johnny Jansen memanfaatkan momentum tersebut dengan memberi kepercayaan kepada bek muda Anak Agung Dwi Trisna Putra alias Gung Dwi
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TAGS   Anak Agung Dwi Trisna Putra Gung Dwi bali united Persiba Persiba Balikpapan Johnny Jansen Ileague Cup 2026-2027

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