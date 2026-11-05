Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United tampil perkasa di ajang ILeague Cup 2026-2027.

Menantang Persiba Balikpapan pada laga perdana Grup J Zona Timur di Stadion Manahan, Solo, Bali United menang telak dengan skor 1 – 6.

Pesta gol Bali United dibuka cepat oleh aksi Rahmat Arjuna pada menit ke-8.

Keunggulan anak asuh Johnny Jansen semakin tak terbendung setelah Rizky Dwi Febrianto menggandakan kedudukan di menit ke-28, disusul gol penyerang tajam Jens Raven pada menit ke-31.

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Bali United atas Persiba 3 – 0. Memasuki paruh kedua, Persiba Balikpapan mencoba bangkit.

Pemain asing Persiba Ryohei Yoshitama, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 saat pertandingan menginjak menit ke-46.

Gelandang serang Teppei Yachida memperlebar keunggulan di menit ke-67, disusul gol kedua Jens Raven pada menit ke-70, dan ditutup oleh aksi ciamik Irfan Jaya jelang bubaran di menit ke-87.

Kemenangan fantastis ini tak sekadar memberikan tiga poin, tetapi juga menjadi panggung pembuktian regulasi pembatasan pemain asing yang memberi ruang bagi talenta lokal.