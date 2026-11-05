Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut
bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United tampil perkasa di ajang ILeague Cup 2026-2027.
Menantang Persiba Balikpapan pada laga perdana Grup J Zona Timur di Stadion Manahan, Solo, Bali United menang telak dengan skor 1 – 6.
Pesta gol Bali United dibuka cepat oleh aksi Rahmat Arjuna pada menit ke-8.
Keunggulan anak asuh Johnny Jansen semakin tak terbendung setelah Rizky Dwi Febrianto menggandakan kedudukan di menit ke-28, disusul gol penyerang tajam Jens Raven pada menit ke-31.
Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Bali United atas Persiba 3 – 0. Memasuki paruh kedua, Persiba Balikpapan mencoba bangkit.
Pemain asing Persiba Ryohei Yoshitama, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 saat pertandingan menginjak menit ke-46.
Gelandang serang Teppei Yachida memperlebar keunggulan di menit ke-67, disusul gol kedua Jens Raven pada menit ke-70, dan ditutup oleh aksi ciamik Irfan Jaya jelang bubaran di menit ke-87.
Kemenangan fantastis ini tak sekadar memberikan tiga poin, tetapi juga menjadi panggung pembuktian regulasi pembatasan pemain asing yang memberi ruang bagi talenta lokal.
Pelatih Johnny Jansen memanfaatkan momentum tersebut dengan memberi kepercayaan kepada bek muda Anak Agung Dwi Trisna Putra alias Gung Dwi
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