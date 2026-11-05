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JIS Angker Bagi Lawan, Persija Siap Mengamuk saat Lawan Persebaya

Kamis, 05 November 2026 – 16:41 WIB
JIS Angker Bagi Lawan, Persija Siap Mengamuk saat Lawan Persebaya - JPNN.com Bali
Persija kembali bermain di Jakarta International Stadium (JIS) saat menantang Persebaya, Sabtu (7/11) mendatang. Foto: R Aryadita Umasugi/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija bersiap kembali merasakan atmosfer Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Persebaya pada pekan kesembilan Super League 2026-2027, Sabtu (7/11) lusa.

Bermain di stadion ini menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi Macan Kemayoran untuk bangkit setelah sebelumnya tumbang dari Dewa United.

Pasalnya, JIS menyimpan rekam jejak angker bagi lawan-lawan Persija.

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Dari 14 laga yang telah dilakoni di stadion megah tersebut, tim ibu kota belum sekalipun tersentuh kekalahan.

Catatan superioritas ini diyakini menjadi modal kepercayaan diri Rizky Ridho dan kolega untuk meraih kemenangan.

Meski demikian, kubu Macan Kemayoran tetap memberikan catatan khusus terhadap kesiapan fasilitas pertandingan, khususnya kualitas rumput lapangan JIS.

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Persija berharap perawatan intensif selama dua pekan terakhir benar-benar mendongkrak kualitas lapangan agar kedua tim bisa menyajikan tontonan terbaik.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, menyambut baik kembalinya tim ke JIS yang sudah dianggap sebagai rumah sendiri.

Persija bersiap kembali merasakan atmosfer Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Persebaya pada pekan kesembilan Super League 2026-2027, Sabtu (7/11)
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TAGS   JIS Jakarta International Stadium Persija Persija Jakarta Persebaya Persebaya Surabaya Persija vs Persebaya Dewa United Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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