JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija?

Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija?

Kamis, 05 November 2026 – 16:19 WIB
Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija? - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan kesemilan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (6/11) hingga Minggu (8/11) lusa. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini setelah tertunda ajang ILeague Cup.

Pekan kesembulan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (6/11) hingga Minggu (8/11) lusa.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Baca Juga:

Dua laga pembuka hadir pada Jumat (6/11) pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pertandingan pertama berlangsung pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, antara tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra Dewa United.

Laga ini dijadwalkan disiarkan secara live di Indosiar. PSIM saat ini berada di peringkat ke-15 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.

Baca Juga:

Dewa United di lain sisi berada di peringkat kedua dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan sekali kalah.

Derbi Jawa Timur berlangsung pada pertandingan kedua di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan pukul 19.00 WITA antara tuan rumah Madura United kontra Arema FC.

Pekan kedelapan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (6/11) hingga Minggu (8/11) lusa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 bali united persik Borneo FC psm makassar Persib Persija arema fc madura united

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija? - JPNN.com Bali
    Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija?
  2. Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman - JPNN.com Bali

    Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman

  3. Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU