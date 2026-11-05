Jadwal Super League: Bali United vs Persik, Borneo FC Kontra PSM, Persib & Persija?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini setelah tertunda ajang ILeague Cup.

Pekan kesembulan kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (6/11) hingga Minggu (8/11) lusa.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Dua laga pembuka hadir pada Jumat (6/11) pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pertandingan pertama berlangsung pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, antara tuan rumah PSIM Yogyakarta kontra Dewa United.

Laga ini dijadwalkan disiarkan secara live di Indosiar. PSIM saat ini berada di peringkat ke-15 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan lima kali kalah.

Dewa United di lain sisi berada di peringkat kedua dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan sekali kalah.

Derbi Jawa Timur berlangsung pada pertandingan kedua di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan pukul 19.00 WITA antara tuan rumah Madura United kontra Arema FC.