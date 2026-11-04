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Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman

Rabu, 04 November 2026 – 23:31 WIB
Bali United Bantai Persiba 6 – 1, Panggung Jens Raven & Anak John Herdman - JPNN.com Bali
Bali United mengawali langkahnya di Grup J Zona Timur II ILeague Cup 2026-2027 dengan hasil fantastis setelah membantai Persiba di Stadion Manahan 6 - 1. Laga ini menjadi panggung bagi striker muda Jens Raven. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Bali United mengawali langkahnya di Grup J Zona Timur II ILeague Cup 2026-2027 dengan hasil fantastis.

Bertindak sebagai tim tamu di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam, Bali United membantai tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor telak 6 - 1.

Pesta gol Bali United dibuka cepat oleh aksi Rahmat Arjuna pada menit ke-8.

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Keunggulan anak asuh Johnny Jansen semakin tak terbendung setelah Rizky Dwi Febrianto menggandakan kedudukan di menit ke-28, disusul gol penyerang tajam Jens Raven pada menit ke-31.

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Bali United atas Persiba 3 – 0.

Memasuki paruh kedua, Persiba Balikpapan mencoba bangkit.

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Pemain asing Persiba Ryohei Yoshitama, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-3 saat pertandingan menginjak menit ke-46.

Namun, alih-alih bangkit, gawang Persiba justru kembali bobol tiga kali.

Bali United mengawali langkahnya di Grup J Zona Timur II ILeague Cup 2026-2027 dengan hasil fantastis setelah membantai Persiba di Stadion Manahan 6 - 1
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TAGS   bali united Persiba Persiba Balikpapan Bali United vs Persiba Johnny Jansen Jens Raven John Herdman Jay Herdman Ileague Cup Ileague Cup 2026-2027

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