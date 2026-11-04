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JPNN.com Bali Sport Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

Rabu, 04 November 2026 – 09:58 WIB
Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang lawan. Irfan Jaya tampol moncer bersama Bali United musim ini dengan mencetak empat gol dan tiga assist dalam delapan pertandingan terakhir Super League. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya tampil dominan sepanjang delapan laga terakhir Super League 2026-2027.

Mantan pemain PSM Makassar, Persebaya dan PSS Sleman ini menjelma sebagai amunisi lokal paling kontributif di kompetisi kasta tertinggi tanah air.

Dalam delapan pertandingan terakhir Bali United, Irfan Jaya berhasil mencetak empat gol dan tiga assist.

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Pencapaian Irja, sapaan akrabnya sejajar dengan rekan setim di Bali United, gelandang serang asal Jepang, Teppei Yachida, yang telah mencetak lima gol dan dua assist.

Menariknya, Ifan Jaya menjadi satu-satunya pemain lokal yang sanggup bersanding di jajaran top skor Super League bersama deretan legiun asing macam Alexander
Jeremejeff (Persija), serta duet Arema FC, Marcos Vinicius dan Careca.

Performanya yang kembali memuncak memicu spekulasi terkait peluangnya comeback ke Timnas Indonesia.

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Irfan Jaya diketahui terakhir kali memakai jersei Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia 2022 lalu.

"Semua pemain pasti senang mendapat panggilan timnas.

Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya tampil dominan sepanjang delapan laga terakhir Super League 2026-2027. Peluangnya kembali ke Timnas Indonesia terbuka
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TAGS   Irfan Jaya bali united top skor Teppei Yachida Johnny Jansen Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Asia 2022 Super League 2026-2027

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