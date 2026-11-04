Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi

bali.jpnn.com, SOLO - Duel sengit bakal tersaji pada laga perdana Fase Grup J ILeague Cup 2026-2027.

Tim Liga 2 Persiba Balikpapan dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Bali United di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam.

Bagi Persiba, laga ini bukan sekadar pertarungan beda kasta, melainkan panggung pembuktian bagi barisan pemain muda mereka di level tertinggi.

Salah satu sosok yang siap mencuri perhatian adalah sang jenderal lini tengah bernomor punggung 85, Evan Anwar.

Di bawah komando pelatih anyar Ega Raka Galih, ketenangan Evan Anwar dalam mengatur ritme dan menjaga keseimbangan transisi tim bakal menjadi kunci vital

Persiba membobol gawang Bali United yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa.

Modal Persiba menyambut duel ini pun terbilang apik.

Keberhasilan memutus rekor buruk tujuh laga tanpa poin lewat kemenangan atas PSBS Biak terbukti ampuh mendongkrak mentalitas tim.

"Kemenangan di pertandingan kemarin membuat mental dan motivasi kami kembali bangkit.