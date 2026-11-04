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Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi

Rabu, 04 November 2026 – 09:43 WIB
Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi - JPNN.com Bali
Pemain Persiba merayakan kemenangan saat melawan PSBS Biak pekan lalu. Persiba siap melawan Bali United pada laga perdana ILeague Cup 2026-2027 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam. Foto: Instagram @persiba

bali.jpnn.com, SOLO - Duel sengit bakal tersaji pada laga perdana Fase Grup J ILeague Cup 2026-2027.

Tim Liga 2 Persiba Balikpapan dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Bali United di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam.

Bagi Persiba, laga ini bukan sekadar pertarungan beda kasta, melainkan panggung pembuktian bagi barisan pemain muda mereka di level tertinggi.

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Salah satu sosok yang siap mencuri perhatian adalah sang jenderal lini tengah bernomor punggung 85, Evan Anwar.

Di bawah komando pelatih anyar Ega Raka Galih, ketenangan Evan Anwar dalam mengatur ritme dan menjaga keseimbangan transisi tim bakal menjadi kunci vital
Persiba membobol gawang Bali United yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa.

Modal Persiba menyambut duel ini pun terbilang apik.

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Keberhasilan memutus rekor buruk tujuh laga tanpa poin lewat kemenangan atas PSBS Biak terbukti ampuh mendongkrak mentalitas tim.

"Kemenangan di pertandingan kemarin membuat mental dan motivasi kami kembali bangkit.

Di bawah komando pelatih Ega Raka Galih, ketenangan Evan Anwar dalam mengatur ritme dan menjaga keseimbangan transisi tim jadi senjata melawan Bali United
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TAGS   Persiba Persiba Balikpapan bali united Evan Anwar Ileague Cup Ileague Cup 2026-2027 Ega Raka Galih Bali United vs Persiba Bali United vs Persiba Balikpapan

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