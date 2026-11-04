JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United

Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United

Rabu, 04 November 2026 – 09:33 WIB
Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Persiba Balikpapan Ega Raka Galih saat memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan. Persiba siap menantang Bali United di Stadion Manahan Solo, Rabu (4/11) malam. Foto: Instagram @persiba

bali.jpnn.com, SOLO - Duel sengit bakal tersaji pada laga perdana Fase Grup J ILeague Cup 2026-2027.

Tim Liga 2 Persiba Balikpapan dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Bali United di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam.

Bagi skuad Beruang Madu – julukan Persiba, laga ini bukan sekadar pertarungan beda kasta, melainkan panggung pembuktian bagi barisan pemain muda mereka di level tertinggi.

Baca Juga:

Di atas kertas, Bali United jauh lebih diunggulkan daripada Persiba Balikpapan.

Meski demikian, faktor kepindahan venue ke Solo tanpa penonton serta kehadiran juru taktik anyar Persiba Balikpapan Ega Raka Galih, diyakini mampu memberi warna tersendiri.

Kemenangan 3-1 atas PSBS Biak di laga debut Ega Raka Galih pekan lalu menjadi titik balik krusial untuk memutus rentetan hasil buruk tujuh laga tanpa poin.

Baca Juga:

“Kami punya modal bagus untuk menatap laga (kontra Bali United) setelah menang melawan PSBS Biak.

Anak-anak sudah keluar dari beban,” ujar Ega Raka Galih dilansir dari laman I.League.

Tim Liga 2 Persiba Balikpapan dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Bali United di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ileague Cup Ileague Cup 2026-2027 Persiba Persiba Balikpapan bali united Bali United vs Persiba Bali United vs Persiba Balikpapan Ega Raka Galih

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Moncer di Bali United, Johnny Jansen Angkat Bicara, Puas

  2. Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi - JPNN.com Bali

    Persiba tak Takut Bali United, Evan Anwar Siap Bobol Gawang Fitrul Dwi

  3. Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United - JPNN.com Bali
    Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU