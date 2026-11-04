Duel Beda Kasta ILeague Cup: Persiba Siap Beri Kejutan ke Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Duel sengit bakal tersaji pada laga perdana Fase Grup J ILeague Cup 2026-2027.

Tim Liga 2 Persiba Balikpapan dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Bali United di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) malam.

Bagi skuad Beruang Madu – julukan Persiba, laga ini bukan sekadar pertarungan beda kasta, melainkan panggung pembuktian bagi barisan pemain muda mereka di level tertinggi.

Di atas kertas, Bali United jauh lebih diunggulkan daripada Persiba Balikpapan.

Meski demikian, faktor kepindahan venue ke Solo tanpa penonton serta kehadiran juru taktik anyar Persiba Balikpapan Ega Raka Galih, diyakini mampu memberi warna tersendiri.

Kemenangan 3-1 atas PSBS Biak di laga debut Ega Raka Galih pekan lalu menjadi titik balik krusial untuk memutus rentetan hasil buruk tujuh laga tanpa poin.

“Kami punya modal bagus untuk menatap laga (kontra Bali United) setelah menang melawan PSBS Biak.

Anak-anak sudah keluar dari beban,” ujar Ega Raka Galih dilansir dari laman I.League.