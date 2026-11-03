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ILeague Cup 2026: Kadek Agung Garansi Bali United Rebut Poin dari Persiba

Selasa, 03 November 2026 – 22:16 WIB
ILeague Cup 2026: Kadek Agung Garansi Bali United Rebut Poin dari Persiba - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Kadek Agung seusai mencetak gol ke gawang lawan. Kadek Agung siap mengisi lini tengah Bali United kontra Persiba di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Bali United siap menghadapi Persiba Balikpapan pada laga perdana Grup J Zona Timur 2 Ileague Cup 2026-2027 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) besok malam pukul 20.00 WITA.

Pertandingan ini menjadi yang pertama bagi Bali United menghadapi klub Liga 2 di kompetisi pendamping Super League 2026-2027.

Gelandang bertahan Kadek Agung Widnyana Putra memastikan siap menjadi jenderal lapangan tengah Bali United kontra Persiba Balikpapan.

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Pesepak bola asal Desa Luwus, Marga, Tabanan, ini menegaskan kesiapannya membantu tim membidik poin penuh demi memuluskan langkah awal Bali United di turnamen ini.

"Saya mewakili pemain menyatakan bahwa kami sangat siap untuk laga besok.

Target kami jelas, yaitu meraih tiga poin kemenangan," kata Kadek Agung Widnyana Putra dilansir dari laman klub.

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Berdasar regulasi pembatasan legiun asing, Bali United mendaftarkan tiga pemain asing untuk ajang ini, yakni Tim Receveur, Jay Herdman, dan Teppei Yachida.

Untuk melengkapi kedalaman tim, pelatih Johnny Jansen menyuntikkan amunisi muda dari Bali United U-20 yang tampil di EPA.

Bali United siap menghadapi Persiba Balikpapan pada laga perdana Grup J Zona Timur 2 Ileague Cup 2026-2027 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/11) besok malam
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TAGS   Ileague Cup Ileague Cup 2026-2027 kadek agung bali united Persiba Persiba Balikpapan Bali United vs Persiba Bali United vs Persiba Balikpapan Stadion Manahan Solo

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