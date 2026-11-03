ILeague Cup 2026: Johnny Jansen Suntik Pilar Muda Bali United Kontra Persiba

bali.jpnn.com, SOLO - Bali United bersiap mengawali laga perdana ILeague Cup 2026-2027 kontra Persiba Balikpapan di Stadion Manahan, Solo, Rabu (4/10) besok.

Pertandingan perdana Grup J Zona Timur 2 ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WITA.

Untuk laga ini, persiapan Bali United terbilang cukup mepet.

Jadwal kompetisi yang padat memaksa anak asuh Johnny Jansen memutar otak menyiasati kondisi fisik para pemain.

Iya, seusai memetik kemenangan kontra Arema FC di Malang, skuad Bali United hanya sempat menjalani satu sesi latihan di Bali sebelum bertolak menuju Solo.

Meski persiapan singkat, Johnny Jansen optimistis anak asuhnya mampu meraih hasil maksimal di Solo.

"Persiapan memang singkat setelah pertandingan di Malang dan satu sesi latihan di Bali.

Namun, kami percaya penuh dengan kemampuan kami,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.