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Bali United Rilis Daftar Pemain di Ajang ILeague Cup, Mayoritas Pemain Muda

Selasa, 03 November 2026 – 21:31 WIB
Bali United Rilis Daftar Pemain di Ajang ILeague Cup, Mayoritas Pemain Muda - JPNN.com Bali
Pemain Bali United dan pelatih Johnny Jansen saat latihan. Bali United siap tanding kontra Persiba Balikpapan dan Barito Putera di ajang ILeague Cup 2026-2027. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United resmi merilis daftar pemain yang diboyong untuk berlaga di ajang Ileague Cup 2026-2027.

Turnamen pendamping Super League 2026-2027 ini menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Serdadu Tridatu di tengah padatnya jadwal kompetisi musim ini.

Berdasar regulasi ILeague Cup, setiap klub maksimal hanya bisa menurunkan tiga pemain asing.

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Pelatih Johnny Jansen pun terpaksa menyaring 11 pemain asing Bali untuk memperkuat tim di ajang ILeague Cup.

Hasilnya, Johnny Jansen mendaftarkan gelandang asal Jepang, Teppei Yachida, serta dua pemain tengah lainnya, Tim Receveur dan Jay Herdman untuk memperkuat Bali United.

Menurut Johnny Jansen, faktor kebugaran dan fleksibilitas posisi menjadi alasan utama pemilihan ketiganya.

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Tim Receveur mampu beroperasi sebagai bek tengah, sedangkan Jay Herdman fasih bermain di posisi penyerang sayap.

Teppei Yachida diandalkan sebagai motor serangan Serdadu Tridatu.

Bali United resmi merilis daftar pemain yang diboyong untuk berlaga di ajang Ileague Cup 2026-2027. Mayoritas diisi pemain muda dan hanya tiga pemain asing
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TAGS   bali united Ileague Cup Ileague Cup 2026-2027 Super League Super League 2026-2027 Johnny Jansen Persiba Balikpapan Persiba Barito Putera

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