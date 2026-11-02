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Madura United Jadi Tim Paling Licin di Super League, Sulit Dijebak Offside

Senin, 02 November 2026 – 21:15 WIB
Madura United Jadi Tim Paling Licin di Super League, Sulit Dijebak Offside - JPNN.com Bali
Pemain Madura United merayakan gol ke gawang PSM Makassar. Madura United menjadi tim yang sulit dijebak oleh offside. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United mencatatkan rekor apik dalam delapan pertandingan Super League 2026-2027.

Berdasarkan catatan I.League, Laskar Sape Kerrab menjadi tim yang sulit dijebak offside.

Lulinha dan kolega baru empat kali masuk perangkap offside.

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Jumlah tersebut terendah daripada 17 kontestan Super League 2026-2027 lainnya, sementara Java United menjadi yang terbanyak dengan total 18 kali.

Pencapaian tersebut cukup gemilang.

Madura United beberapa kali keluar dari jebakan offside hingga sering mendapatkan peluang satu lawan satu dengan kiper lawan.

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Bahkan sejumlah peluang tersebut bisa berbuah gol seperti Dimitar Mitkov ke gawang Persijap Jepara dan Danilo Santacruz ke PSS Sleman.

Menurut pelatih Madura United Jose Gomes, kinerja apik ini merupakan bagian dari skema pemain menjalankan game plan sebelum laga.

Madura United mencatatkan rekor apik dalam delapan pertandingan Super League 2026-2027, menjadi tim yang sulit dijebak offside oleh lawan
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TAGS   madura united offside Jose Gomes Java United Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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