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Teppei Yachida Mesin Gol Baru Bali United, Top Skor, Johnny Jansen Memuji

Senin, 02 November 2026 – 20:50 WIB
Teppei Yachida Mesin Gol Baru Bali United, Top Skor, Johnny Jansen Memuji - JPNN.com Bali
Aksi gelandang serang Bali United Teppei Yachida saat membobol gawang Arema FC yang dikawal Syahrul Trisna di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa gemilang ditunjukkan gelandang serang asing Bali United asal Jepang, Teppei Yachida.

Pesepak bola 25 tahun itu kini memuncaki daftar legiun asing paling produktif milik Bali United di panggung Super League 2026-2027.

Teppei Yachida berhasil mencetak lima gol dan dua assist dalam delapan laga terakhir Super League.

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Teppei Yachida memuncaki pencetak gol terbanyak Bali United mengungguli penyerang sayap lokal Irfan Jaya yang mencatatkan empat gol dan tiga assist.

Selain Teppei Yachida dan Irfan Jaya, kran gol Bali United tersebar merata.

Thijmen Goppel, Jort van der Sande, dan Queven Inacio mengoleksi tiga gol, sementara striker Marko Dugandzic mencetak dua gol.

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Striker muda Bali United Jens Raven mencetak sebiji gol.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyambut positif meratanya kontribusi gol di skuadnya tanpa bergantung pada sosok striker murni semata.

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TAGS   Teppei Yachida bali united top skor Johnny Jansen Irfan Jaya Super League 2026-2027

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