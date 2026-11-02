Milos Joksic tak Puas Garudayaksa FC Sikat PSS Sleman, Sentil Clean Sheet Tim
bali.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC mengamankan tiga poin krusial setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) kemarin.
Garudayaksa FC mencetak dua gol terlebih dahulu pada babak pertama yang dicetak Brian Rubio menit ke-12 dan Jayro Jean menit ke-18.
Pada babak kedua, PSS Sleman membalas melalui Gustavo Tocantins yang membobol gawang Dominic Holec menit ke-71.
Namun, PSS Sleman harus gigit jari setelah bek senior Cleberson mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-76 gegara salah mengadang pergerakan Brian Rubio.
Petaka bagi PSS Sleman makin lengkap setelah Kevin Gomes diganjar kartu merah pada menit ke-38, membuat Super Elja harus bermain dengan 10 orang sisa pertandingan.
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku lega bisa keluar dari tekanan besar setelah tren negatif di laga-laga sebelumnya.
"Saya sangat senang kami bisa meraih tiga poin.
Kami berada di bawah tekanan besar.
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku lega bisa keluar dari tekanan besar setelah tren negatif di laga-laga sebelumnya. Garudayaksa FC bungkam PSS 3 - 1
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