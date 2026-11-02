Milos Joksic tak Puas Garudayaksa FC Sikat PSS Sleman, Sentil Clean Sheet Tim

bali.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC mengamankan tiga poin krusial setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) kemarin.

Garudayaksa FC mencetak dua gol terlebih dahulu pada babak pertama yang dicetak Brian Rubio menit ke-12 dan Jayro Jean menit ke-18.

Pada babak kedua, PSS Sleman membalas melalui Gustavo Tocantins yang membobol gawang Dominic Holec menit ke-71.

Namun, PSS Sleman harus gigit jari setelah bek senior Cleberson mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-76 gegara salah mengadang pergerakan Brian Rubio.

Petaka bagi PSS Sleman makin lengkap setelah Kevin Gomes diganjar kartu merah pada menit ke-38, membuat Super Elja harus bermain dengan 10 orang sisa pertandingan.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku lega bisa keluar dari tekanan besar setelah tren negatif di laga-laga sebelumnya.

"Saya sangat senang kami bisa meraih tiga poin.

Kami berada di bawah tekanan besar.