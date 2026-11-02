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Pieter Huistra Syok PSS Sleman Keok Lagi, Kecewa Gol Bunuh Diri & Kartu Merah

Senin, 02 November 2026 – 10:23 WIB
Pieter Huistra Syok PSS Sleman Keok Lagi, Kecewa Gol Bunuh Diri & Kartu Merah - JPNN.com Bali
Winger PSS Sleman Rico Simanjuntak berduel dengan pemain Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) kemarin. PSS Sleman kalah dari Garudayaksa FC dengan skor 1 - 3. Foto: Instagram @pssleman

bali.jpnn.com, BOGOR - PSS Sleman kembali gigit jari setelah gagal membawa pulang tiga poin dalam lawatannya ke Bogor menantang tuan rumah Garudayaksa FC, Minggu (1/11) malam.

PSS Sleman tumbang dari Garudayaksa FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor dengan skor 1 – 3.

Garudayaksa FC mencetak dua gol terlebih dahulu pada babak pertama yang dicetak Brian Rubio menit ke-12 dan Jayro Jean menit ke-18.

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Pada babak kedua, PSS Sleman membalas melalui Gustavo Tocantins yang membobol gawang Dominic Holec menit ke-71.

Namun, PSS Sleman harus gigit jari setelah bek senior Cleberson mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-76 gegara salah mengadang pergerakan Brian Rubio.

Hasil ini menjadi kekalahan ketiga beruntun yang diperoleh PSS Sleman setelah sebelumnya keok dari Borneo FC dan Persik Kediri.

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Hasil ini membuat pelatih PSS Sleman Pieter Huistra kecewa berat.

Menurut Pieter Huistra, lini pertahanan PSS Sleman masih menjadi kelemahan fatal yang harus segera dibenahi secepatnya.

PSS Sleman kembali gigit jari setelah gagal membawa pulang tiga poin dalam lawatannya ke Bogor menantang tuan rumah Garudayaksa FC, Minggu (1/11) malam.
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TAGS   Pieter Huistra PSS PSS Sleman Garudayaksa FC gol bunuh diri kartu merah Garudayaksa FC vs PSS Sleman Garudayaksa FC vs PSS Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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