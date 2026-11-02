Pesta Gol Persib Bikin Persija tak Nyaman, Zlatko Runje Sentil Mental Pemain

bali.jpnn.com, BANDUNG - Asisten Pelatih Persib Bandung Zlatko Runje angkat bicara setelah skuad Pangeran Biru menang telak pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11) kemarin.

Persib Bandung membantai tim promosi Isenmulang FC dengan skor telak 4-0, membuka peluang mendongkel Persija dari posisi puncak klasemen pada laga berikutnya.

Menurut Zlatko Runje, kemenangan besar ini diraih berkat persiapan matang serta kedisiplinan para pemain dalam menerjemahkan instruksi di lapangan.

"Ini hari yang baik bagi kami.

Latihan berjalan lancar dan pemain menjalankan tugasnya dengan sangat baik.

Mereka punya kualitas dan mentalitas luar biasa," ujar Zlatko Runje dilansir dari laman klub.

Pesta gol skuad Maung Bandung dibuka oleh aksi penyerang sayap Mariano Peralta pada menit ke-14 yang sukses merobek gawang kiper Isenmulang FC, Lucas Frigeri.

Dominasi tuan rumah makin tak terbendung setelah striker asing Luka Menalo memborong dua gol (brace) masing-masing pada menit ke-35 dan 43.