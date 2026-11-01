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Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor

Minggu, 01 November 2026 – 18:46 WIB
Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor - JPNN.com Bali
Winger Bali United Irfan Jaya berselebrasi seusai membobol gawang Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) kemarin. Menurut Irfan Jaya, bermain di bawah tekanan suporter Arema FC, Bali United tampil efektif sejak awal laga untuk mengakhiri pertandingan menjadi 3 – 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor meyakinkan 3-1 pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) malam.

Kemenangan tandang perdana ini sekaligus memutus sorotan negatif atas performa minor Bali United saat bermain di markas lawan.

Sebelumnya Bali United bermain imbang kontra Persita Tangerang dan keok dari Borneo FC serta Java United.

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Tiga gol Bali United dicetak striker Marko Dugandzic pada menit ke-40 dan Irfan Jaya menjelang turun minum menit ke-45.

Memasuki babak kedua, gelandang asal Jepang Teppei Yachida memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-67.

Tuan rumah Arema FC hanya mampu memperkecil kedudukan melalui gol Careca pada menit ke-76.

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“Alhamdulillah, puji syukur kami bisa meraih kemenangan atas Arema FC.

Pertandingan sendiri berlangsung cukup sulit, karena tim tuan rumah bermain sangat baik," ujar Irfan Jaya dilansir dari laman klub.

Menurut Irfan Jaya, bermain di bawah tekanan suporter Arema FC, Bali United tampil efektif sejak awal laga untuk mengakhiri pertandingan menjadi 3 – 1.
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TAGS   bali united arema fc Arema FC vs Bali United Irfan Jaya Winger Stadion Kanjuruhan Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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