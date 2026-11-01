Persib Pesta Gol, Gulung Isenmulang FC 4 – 0, Tempel Persija di Papan Klasemen

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tim juara setelah menggulung Isenmulang FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 dengan skor telak 4 – 0.

Pesta gol itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11) sore.

Pesta besar itu dimulai dari penyerang sayap Mariano Peralta yang membobol gawang Lucas Frigeri pada menit ke-14.

Striker asing Persib mencetak brace pada menit ke-35 dan 43.

Gol keempat Persib dicetak sang kapten Marc Klok pada menit ke-86.

Tambahan tiga poin membuat Persib Bandung naik ke peringkat kelima klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan koleksi 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Persib Bandung hanya terpaut dua poin dari Persija Jakarta yang menempati puncak klasemen Super League.

Persib Bandung langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan.