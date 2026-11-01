JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Pesta Gol, Gulung Isenmulang FC 4 – 0, Tempel Persija di Papan Klasemen

Persib Pesta Gol, Gulung Isenmulang FC 4 – 0, Tempel Persija di Papan Klasemen

Minggu, 01 November 2026 – 18:24 WIB
Persib Pesta Gol, Gulung Isenmulang FC 4 – 0, Tempel Persija di Papan Klasemen - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Mariano Peralta berselebrasi seusai membobol gawang Isenmulang FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11) sore. Persib membungkam Isenmulang FC dengan skor 4 - 0. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tim juara setelah menggulung Isenmulang FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 dengan skor telak 4 – 0.

Pesta gol itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11) sore.

Pesta besar itu dimulai dari penyerang sayap Mariano Peralta yang membobol gawang Lucas Frigeri pada menit ke-14.

Baca Juga:

Striker asing Persib mencetak brace pada menit ke-35 dan 43.

Gol keempat Persib dicetak sang kapten Marc Klok pada menit ke-86.

Tambahan tiga poin membuat Persib Bandung naik ke peringkat kelima klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan koleksi 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Baca Juga:

Persib Bandung hanya terpaut dua poin dari Persija Jakarta yang menempati puncak klasemen Super League.

Persib Bandung langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan.

Persib menunjukkan kapasitasnya sebagai tim juara setelah menggulung Isenmulang FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 dengan skor telak 4 - 0
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung Isenmulang FC Persija Persija Jakarta Persib vs Isenmulang FC Persib Bandung vs Isenmulang FC Stadion Si Jalak Harupat Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor - JPNN.com Bali

    Ini Kata Winger Bali United Irfan Jaya Setelah Bungkam Arema FC, Rekor

  2. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

  3. Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU