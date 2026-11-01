JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSIM Menang Perdana, Bungkam Borneo FC 2 – 1, Lepas dari Zona Degradasi

PSIM Menang Perdana, Bungkam Borneo FC 2 – 1, Lepas dari Zona Degradasi

Minggu, 01 November 2026 – 17:55 WIB
PSIM Menang Perdana, Bungkam Borneo FC 2 – 1, Lepas dari Zona Degradasi - JPNN.com Bali
Pemain PSIM Yogyakarta berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Minggu (1/11) sore. PSIM mengalahkan Borneo FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta akhirnya menang perdana di kompetisi Super League 2026-2027 setelah mendepak pelatih Jean Paul van Gastel dari kursinya.

Laskar Mataram berhasil membungkam tim bertabur bintang Borneo FC di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, dengan skor 2 – 1.

Hebatnya, PSIM melakukan come back sempurna seusai Borneo FC mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-33 melalui Asgal Habibi.

Baca Juga:

Namun, pelatih anyar PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic asal Serbia berhasil membuyarkan ambisi Borneo FC mencuri poin di SSA.

Berkat perubahan taktik apiknya pada babak kedua, PSIM Yogyakarta berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol balasan.

Dua gol PSIM dicetak gelandang Adrian Purzycki menit ke-57 dan penyerang sayap Savio Sheva menit ke-64.

Baca Juga:

Ini menjadi kemenangan perdana PSIM Yogyakarta setelah dalam tujuh laga terakhir hanya meraih dua kali imbang dan lima kali kalah.

PSIM Yogyakarta ini menempati peringkat ke-15, keluar dari zona degradasi dengan perolehan lima poin.

PSIM Yogyakarta berhasil membungkam tim bertabur bintang Borneo FC di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Minggu (1/11) dengan skor 2 – 1.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta Borneo FC PSIM Yogyakarta vs Borneo FC PSIM vs Borneo FC risto vidakovic Jean Paul van Gastel Stadion Sultan Agung Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

  2. Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

  3. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-15 Bonus Rp100 Juta, Ini Pesannya - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-15 Bonus Rp100 Juta, Ini Pesannya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU