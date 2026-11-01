PSIM Menang Perdana, Bungkam Borneo FC 2 – 1, Lepas dari Zona Degradasi

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta akhirnya menang perdana di kompetisi Super League 2026-2027 setelah mendepak pelatih Jean Paul van Gastel dari kursinya.

Laskar Mataram berhasil membungkam tim bertabur bintang Borneo FC di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, dengan skor 2 – 1.

Hebatnya, PSIM melakukan come back sempurna seusai Borneo FC mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-33 melalui Asgal Habibi.

Namun, pelatih anyar PSIM Yogyakarta Risto Vidakovic asal Serbia berhasil membuyarkan ambisi Borneo FC mencuri poin di SSA.

Berkat perubahan taktik apiknya pada babak kedua, PSIM Yogyakarta berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol balasan.

Dua gol PSIM dicetak gelandang Adrian Purzycki menit ke-57 dan penyerang sayap Savio Sheva menit ke-64.

Ini menjadi kemenangan perdana PSIM Yogyakarta setelah dalam tujuh laga terakhir hanya meraih dua kali imbang dan lima kali kalah.

PSIM Yogyakarta ini menempati peringkat ke-15, keluar dari zona degradasi dengan perolehan lima poin.