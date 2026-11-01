Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC harus mengakui keunggulan Bali United seusai menyerah 1-3 pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) malam.

Tampil menekan sejak menit awal, Bali United unggul dua gol di babak pertama lewat aksi Marko Dugandzic menit ke-40 dan Irfan Jaya menit ke-45.

Bali United kian menjauh pada babak kedua setelah Teppei Yachida mencetak gol ketiga pada menit ke-67.

Arema FC hanya mampu memperkecil kedudukan melalui gol Careca di menit ke-76.

Petaka tuan rumah makin lengkap setelah harus mengakhiri laga dengan sembilan pemain akibat kartu merah Alfeandra Dewangga menit ke-74 dan Julian Guevara menit ke-90+2.

Kekalahan ini terasa ironis bagi Arema FC.

Berdasarkan statistik, Arema FC tampil lebih agresif dengan melepaskan 18 tembakan, delapan di antaranya on target, berbanding 10 tembakan berbanding empat on target milik Bali United.

Penguasaan bola pun berjalan imbang, 48 persen berbanding 52 persen.