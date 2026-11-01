JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

Minggu, 01 November 2026 – 08:40 WIB
Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali
Pemain Bali United Teppei Yachida dan Irfan Jaya merayakan kemenangan seusai membungkam Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) kemarin. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Johnny Jansen semringah seusai Bali United membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor meyakinkan 3-1 pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) malam.

Kemenangan tandang keempat musim ini sekaligus memutus sorotan negatif atas performa minor Serdadu Tridatu saat bermain di markas lawan.

Kemenangan Bali United atas Arema FC menjadi yang pertama pada laga tandang setelah sebelumnya bermain imbang kontra Persita dan keok dari Borneo FC serta Java United.

Baca Juga:

"Semua orang sebelumnya berbicara bahwa Bali United belum pernah menang dalam pertandingan tandang.

Namun, sekarang tidak bisa lagi karena kami menang di laga tandang.

Saya sangat senang dengan hasil ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Tampil menekan sejak menit awal, Bali United langsung unggul dua gol di babak pertama lewat aksi Marko Dugandzic pada menit ke-40 dan Irfan Jaya menjelang turun minum menit ke-45.

Memasuki babak kedua, gelandang asal Jepang Teppei Yachida memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-67.

Pelatih Johnny Jansen semringah seusai Bali United membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united arema fc Arema FC vs Bali United lini belakang Super League 2026-2027 Stadion Kanjuruhan Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Pasang Badan, Bongkar Alasan Arema FC Keok dari Bali United

  2. Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang
  3. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-15 Bonus Rp100 Juta, Ini Pesannya - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-15 Bonus Rp100 Juta, Ini Pesannya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU