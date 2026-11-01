Johnny Jansen Puas Rekor Tandang Bali United Pecah, Semprot Lini Belakang

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Johnny Jansen semringah seusai Bali United membungkam tuan rumah Arema FC dengan skor meyakinkan 3-1 pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) malam.

Kemenangan tandang keempat musim ini sekaligus memutus sorotan negatif atas performa minor Serdadu Tridatu saat bermain di markas lawan.

Kemenangan Bali United atas Arema FC menjadi yang pertama pada laga tandang setelah sebelumnya bermain imbang kontra Persita dan keok dari Borneo FC serta Java United.

"Semua orang sebelumnya berbicara bahwa Bali United belum pernah menang dalam pertandingan tandang.

Namun, sekarang tidak bisa lagi karena kami menang di laga tandang.

Saya sangat senang dengan hasil ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Tampil menekan sejak menit awal, Bali United langsung unggul dua gol di babak pertama lewat aksi Marko Dugandzic pada menit ke-40 dan Irfan Jaya menjelang turun minum menit ke-45.

Memasuki babak kedua, gelandang asal Jepang Teppei Yachida memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-67.