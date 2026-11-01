Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-15 Bonus Rp100 Juta, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster membuktikan janjinya dengan menyerahkan bonus dan bantuan pembinaan sebesar Rp100 juta kepada tim Bali United U-15.

Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan skuad muda Serdadu Tridatu menyabet posisi runner-up Piala Soeratin U-15 tingkat nasional 2026.

Penyerahan bantuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (30/10/2026) sore lalu.

Dalam acara tersebut, Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua KONI Bali I Nyoman Giri Prasta.

Koster menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain, jajaran pelatih di bawah asuhan I Made Adi ‘Binter’ Wirahadi, serta

ofisial yang telah mengharumkan nama Pulau Bali di kancah nasional.

"Pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.

Jaga konsistensi dan semangat berlatih agar prestasi ke depan bisa lebih tinggi lagi," ujar Gubernur Koster.

Ketua KONI Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan olahraga secara berkelanjutan.