JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa

Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 19:16 WIB
Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa - JPNN.com Bali
Pemain belakang Persita Tangerang Pablo Ganet merayakan golnya ke gawang Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10). Persik tumbang dari Persita dengan skor 1 - 5, sementara PSM keok dari Madura United dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 penuh kejutan.

Tiga tim kompak menyerah dari lawan-lawannya saat bertindak sebagai tuan rumah, Sabtu (31/10) sore.

Di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, tuan rumah PSM Makassar secara mengejutkan tumbang dari tim tamu Madura United dengan skor tipis 0 – 1.

Baca Juga:

PSM Makassar yang tampil agresif sejak menit awal pertandingan keok gegara gol Iran Junior menit ke-7.

Kekalahan ini membuat PSM Makassar gagal memperbaiki posisinya di papan klasemen Super League 2026-2027.

PSM Makassar tertahan di peringkat ke-12 dengan sembilan poin, hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan tiga kali kalah.

Baca Juga:

Madura United merangkak ke peringkat ketiga dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan dua kalah.

Poin Madura United dan Bali United yang berada di peringkat kedua sama-sama 16 poin, tetapi Serdadu Tridatu berhak di posisi runner up kalah unggul selisih gol.

Tiga tim tuan rumah kompak menyerah dari lawan-lawannya. PSM kalah dari Madura United, Arema FC keok dari Bali United, sementara Persik tumbang dari Persita
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar madura united arema fc bali united persik Persik Kediri persita Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa - JPNN.com Bali
    Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa
  2. Arema FC tak Berkutik, Bali United Perkasa di Kanjuruhan, Tempel Persija - JPNN.com Bali

    Arema FC tak Berkutik, Bali United Perkasa di Kanjuruhan, Tempel Persija

  3. Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria - JPNN.com Bali

    Andre Caldas Bela Taktik Marcos Santos, Klaim tak Semuanya Salah, Kesatria

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU