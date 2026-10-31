Super League: PSM dan Persik Kalah di Kandang, Madura United & Persita Perkasa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 penuh kejutan.

Tiga tim kompak menyerah dari lawan-lawannya saat bertindak sebagai tuan rumah, Sabtu (31/10) sore.

Di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, tuan rumah PSM Makassar secara mengejutkan tumbang dari tim tamu Madura United dengan skor tipis 0 – 1.

PSM Makassar yang tampil agresif sejak menit awal pertandingan keok gegara gol Iran Junior menit ke-7.

Kekalahan ini membuat PSM Makassar gagal memperbaiki posisinya di papan klasemen Super League 2026-2027.

PSM Makassar tertahan di peringkat ke-12 dengan sembilan poin, hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan tiga kali kalah.

Madura United merangkak ke peringkat ketiga dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan dua kalah.

Poin Madura United dan Bali United yang berada di peringkat kedua sama-sama 16 poin, tetapi Serdadu Tridatu berhak di posisi runner up kalah unggul selisih gol.