Arema FC tak Berkutik, Bali United Perkasa di Kanjuruhan, Tempel Persija

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United tampil perkasa saat dijamu tuan rumah Arema FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore.

Ricky Fajrin dan kolega berhasil membungkam Arema FC dengan skor telak 3 – 1.

Tiga gol Bali United dicetak striker Marko Dugandzic menit ke-40, penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-45 dan gelandang serang Teppei Yachida menit ke-67.

Arema FC hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Careca menit ke-76.

Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Arema FC lantaran mereka bermain dengan sembilan pemain gegara dua kartu merah yang diterima Alfeandra Dewangga menit ke-74 dan Julian Guevara menit ke-90+2.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Bali United di papan klasemen Super League 2026-2027.

Bali United kini berada di peringkat kedua dengan 16 poin, hasil dari dari lima kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Arema FC tertahan di peringkat ke-11 dengan sembilan poin hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan tiga kali kalah.