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Arema FC tak Berkutik, Bali United Perkasa di Kanjuruhan, Tempel Persija

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 18:43 WIB
Arema FC tak Berkutik, Bali United Perkasa di Kanjuruhan, Tempel Persija - JPNN.com Bali
Aksi gelandang serang Bali United Teppei Yachida saat membobol gawang Arema FC yang dikawal Syahrul Trisna di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MALANG - Bali United tampil perkasa saat dijamu tuan rumah Arema FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore.

Ricky Fajrin dan kolega berhasil membungkam Arema FC dengan skor telak 3 – 1.

Tiga gol Bali United dicetak striker Marko Dugandzic menit ke-40, penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-45 dan gelandang serang Teppei Yachida menit ke-67.

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Arema FC hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Careca menit ke-76.

Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Arema FC lantaran mereka bermain dengan sembilan pemain gegara dua kartu merah yang diterima Alfeandra Dewangga menit ke-74 dan Julian Guevara menit ke-90+2.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Bali United di papan klasemen Super League 2026-2027.

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Bali United kini berada di peringkat kedua dengan 16 poin, hasil dari dari lima kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Arema FC tertahan di peringkat ke-11 dengan sembilan poin hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan tiga kali kalah.

Bali United tampil perkasa saat dijamu tuan rumah Arema FC pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore
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TAGS   arema fc bali united Arema FC vs Bali United Stadion Kanjuruhan Persija Super League 2026-2027 Marko Dugandzic Irfan Jaya Teppei Yachida Careca

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