Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain DU vs Persija: Duel Seru di BIS

bali.jpnn.com, BANTEN - Duel big match bergulir pada laga pekan kedelapan Super League 2026-2026 di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (31/10) malam.

Tuan rumah Dewa United (DU) dijadwalkan menantang Persija Jakarta di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Banten International Stadium tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam tujuh pertandingan terakhir, Dewa United menang sekali, Persija menang empat kali, sementara dua laga berakhir imbang.

Melihat statistik ini, Persija lebih diunggulkan daripada Dewa United untuk memenangkan pertandingan.

Pasalnya, meski Dewa United bermain di kandang sendiri, tuan rumah baru saja menelan kekalahan telak dari Arema FC pekan lalu.

Persija di lain sisi membungkam Persik di Jakarta International Stadium (JIS).

“Kami sudah belajar dari kekalahan laga sebelumnya.