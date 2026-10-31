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Atlet Disabilitas Bali Borong Medali di Asia, Rekor Dunia Pecah, Diguyur Bonus

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 16:49 WIB
Atlet Disabilitas Bali Borong Medali di Asia, Rekor Dunia Pecah, Diguyur Bonus - JPNN.com Bali
Ketiga atlet disabilitas kebanggaan Bali, yakni I Kadek Dwi Purwana Yasa, Ni Made Arianti Putri, dan atlet senior Ni Nengah Widiasih diguyur bonus oleh Pemprov Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga atlet disabilitas asal Bali yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga internasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Koster saat menerima ketiga atlet di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (30/10) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta yang juga menjabat Ketua KONI Bali.

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Ketiga atlet kebanggaan Bali itu, yakni I Kadek Dwi Purwana Yasa, Ni Made Arianti Putri, dan atlet senior Ni Nengah Widiasih.

Mereka sukses memboyong medali dari ajang olahraga disabilitas tingkat Asia, bahkan salah satunya berhasil memecahkan rekor dunia.

I Kadek Dwi Purwana Yasa tampil gemilang meraih medali emas cabang olahraga (cabor) para-atletik nomor lempar cakram putra kelas F57.

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Ia mencatatkan lemparan sejauh 49,75 meter sekaligus mempertajam rekor dunia atas namanya sendiri.

Ni Made Arianti Putri menyumbangkan medali perunggu cabor para-atletik nomor lari 100 meter putri kelas T12.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga atlet disabilitas asal Bali yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia
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TAGS   atlet atlet disabilitas Asia Rekor Dunia Koster gubernur koster bonus I Kadek Dwi Purwana Yasa Ni Made Arianti Putri ni nengah widiasih

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